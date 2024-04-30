近期超夯韓劇《淚之女王》28日播出大結局，創下24.9％高收視率畫下完美句點。男女主角金秀賢、金智媛人氣瘋狂飆升，近日慶功宴內部畫面流出，在劇中飾演金智媛大姑的模特兒張允柱曬出「雙金cp」閃照，引發大批劇迷尖叫。

身材高挑的張允柱戲外是名專業模特，在戲裡飾演美容院老闆娘、金秀賢的大姐，昨日她透過IG曬照，以角色口吻寫下：「今天竟然是最後一次……又漂亮又善良的智媛，弟媳下次來我們美容院吧，我幫妳捲頭髮」，曬出與金智媛的貼臉合照，可見演員們戲外溫暖的好交情。

張允柱(左)曬金智媛(右)合照。（圖／翻攝自IG @yoonjujang）

另外，張允柱也感謝大家對《淚之女王》的喜愛，特別寵粉發出27日慶功宴影片，雙金cp合體畫面流出，金秀賢露出精壯手臂，大手緊握住金智媛小手，一起拿著刀子切蛋糕，兩人在現實中也發糖的甜蜜畫面流出後，售後還能再吃糖也立刻吸引大批粉絲目光，紛紛留言吶喊：「請原地結婚」、「嗑到啦，在一起在一起」。