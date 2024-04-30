劈棺驚夢台北場主要演員(左起)蕭揚玲、盛鑑、劉建華。（主辦單位提供）

劈棺驚夢宣告記者會演出片段蕭揚玲(左)、劉建華(右)（主辦單位提供）

2024豫劇大戲劈棺驚夢-文宣。（主辦單位提供）

臺灣豫劇團2024年6月推出年度大戲《劈棺驚夢》，本劇於2004年首演時命名為《田姐與莊周》，歷經20年傳承與淬鍊，再度舊劇新製、老戲新演。國立傳統藝術中心鄒求強副主任表示，這部戲臺灣豫劇團於2004年首演，劇情張力十足、音樂及唱腔精彩動人，受到觀眾戲迷喜愛，時隔20年後歷經積累蛻變，以傳承、轉型、創新現代化的表演推陳出新，在既有的堅實基礎之上，以更新穎、符合現代人視角的導演技巧、音樂創作重新配器編腔及舞臺聲光投影效果呈現，展現經典再造能力及中青代演員的演藝實力與火候功底。

《劈棺驚夢》描寫修道者莊周試妻的故事，情節環環相扣、豐富多變，體現了愛情錯綜糾葛的複雜面貌。莊周察覺妻子田姐若有所思，便幻化為楚王孫試驗田姐對婚姻的忠誠，20年前曾主演田姐一角的臺灣豫劇團王海玲藝術總監分享，楚王孫的出現為田姐帶來內心矛盾掙扎，為了爭取個人的愛情、不顧對丈夫的不忠貞，決意劈棺取腦，劇情呈現女性在傳統束縛和現代追求之間掙扎求索的心路歷程。本劇巧妙融入道家仙術和民俗奇觀，例如莊周呼風喚雨、把紙紮人賦予生命的神奇手段，和幻變楚王孫的化身術等，在精心編排的音樂和舞蹈伴隨下，精湛的舞臺效果與視覺震撼形成絕妙的平衡與呼應，驚心動魄亦精彩可期。

本劇名稱選用《劈棺驚夢》，更符合取材自經典戲曲故事《大劈棺》的原意。《大劈棺》一劇曾因人妻田姐思春的行為，及最後劈棺取丈夫腦髓的驚人之舉，而被列為禁戲；但也因為高潮迭起的劇情及操弄仙術變幻的玄奇情節，令人癡迷，成為久演不衰的經典劇目。

本劇優秀編創群有︰高雄文藝獎得主殷青群導演、副導演吳紹騰、音樂設計傳藝金曲獎雙金得主周以謙、大陸知名作曲張廷營、劇場服裝設計蔡毓芬、舞臺暨多媒體影像設計王奕盛、舞臺設計李臻、燈光設計楊秉儒等，值得期待。本檔演出卡司由臺灣豫劇團當家花旦蕭揚玲飾演田氏、豫劇王子劉建華飾演楚王孫，莊周一角則特意規劃臺北場由國光劇團當家老生盛鑑、高雄場由豫劇暖男林文瑋各領風騷，邀請大家進劇場鑑賞。

臺灣豫劇團2024年《劈棺驚夢》6月1日及2日臺北、6月15日及16日高雄演出票券，可使用文化部成年禮金優惠，購票請上網OPENTIX系統、洽詢臺灣豫劇團臉書粉絲專頁或電洽07-5828753。