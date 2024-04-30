台東縣公園綠地、校園操場常見身披紅褐色羽衣的大鳥，模樣呆萌，性情溫順，但卻無人知其名，習慣以「大笨鳥」稱呼。台東縣野鳥學會解說員許宸表示，該鳥類為黑冠麻鷺，因為常被詢問，「這是什麼鳥」也成了牠獨有的別名。

體型圓潤、動作緩慢的大笨鳥，獨自呆站在草地上，李姓民眾和同事好奇地接近，細看鳥兒全身紅褐色羽毛，頭頂有藍色飾羽，不太怕人，只是從容不迫地稍微移動微胖的身軀。

李姓民眾說，鳥兒呆萌的模樣，有點帥氣，又有點可愛，拍下照片後詢問鳥類專家「這是什麼鳥？」，經常被問的鳥專家不厭其煩地答覆，牠叫「黑冠麻鷺」。

台東縣野鳥學會解說員許宸表示，經常出現在公園、校園，甚至是住家附近綠地的黑冠麻鷺，因為常被看見，民眾發現牠的第一個反應就是問「這是什麼鳥」，於是「這是什麼鳥」也成了牠的另一個綽號。

許宸說，因為牠在遇到危險時，會把擬裝成枝幹，動也不動，假裝沒人看見，所以也有「大笨鳥」的封號。

據了解，黑冠麻鷺成鳥體長47至51公分，以蚯蚓為主食，捕食過程猶如與「蚯蚓拔河」，雙方互為求生而奮力掙扎，是眾多賞鳥人士守候生態觀察的重點，也是生態教育的好教材，此外亦會捕食昆蟲、軟體動物、節肢動物、青蛙、蜥蜴及蛇類等。

早年黑冠麻鷺族群量少，被歸類為稀有鳥類，近年族群擴大，甚至趨近人類的生活圈，成為都市新移民，卻始終未能獲得「正名」，也許牠的內心獨白是「不要再叫我『這是什麼鳥』了 」。