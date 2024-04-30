馥邑京華大樓將拆除，不過住戶希望縣府能代拆，住戶無法負擔高額拆除費。（居民提供）

縣長徐榛蔚（右）與副縣長顏新章（左）率同縣府局處首長說明救災過程，因外界消息很紊亂，徐榛蔚說縣府公開網站都更新每日進度。（王志偉攝）

地震後危樓拆屋重建、入住中繼屋等未來安置問題，受到受災戶關心，縣府表示，已經在花蓮市覓得兩塊公有地，可規劃興建2百多戶，調查後有近3百人願意入住，此外有關已被貼紅單危樓的馥邑京華大樓，多數住戶決議要拆除，但拆屋經費高達8千萬元，住戶根本無力負擔，質疑縣府公費拆除標準為何？縣府建議管委會找專業技師評估，若涉及危及公共安全，縣府會考慮搶險。

截至昨天花蓮經過技師勘查的建物合計467件，其中黃單60件，紅單59件；已有13棟大樓拆除，其中8棟已拆完、富凱、北濱街2號、統帥大樓及藍天麗池4棟正在拆、1棟吉安麥當勞排拆中。

縣長徐榛蔚今率縣府團隊召開地震重建說明會，她說，地震至今許多消息相當紊亂，因此針對善款運用、現行安置，拆屋進度以及中繼屋規劃興建等詳細說明，她說，中央預計投入災後重建250億元，各項需求已由縣府提報中，除了目前緊急撥款3億元入縣庫，未來須借款墊借扣回，其他災後重建經費，期盼本週四（2日）行政院會將能夠討論確認核定。

徐榛蔚說，地震後行政院、公共工程委員會已勘災，賑災基金會董事長張景森也到花蓮縣府開會，擬定需求，4月18日行政院召開會議，縣府局處代表參加，反應諸多問題，但未見公文與回覆，無法執行。「縣府能做的都盡量做了」。

提到有關市區中和街上的馥邑京華紅單危樓、共6棟150戶，已全部撤離，但花蓮縣府卻未將這棟大樓列為強制拆除，不解縣府評估的標準，卻要居民自行負責8千多萬元拆除費用。

縣府建設處長鄧子榆表示，地震後評估紅黃單，其實是在緊急動員機制中做危險排出跟分級，以目視判定，評估人員都是專業技師，並不是房屋鑑定跟評估鑑定，只是危險分級跟排除。

他說，危樓也可進行耐震補強，叫做階段性補強，例如建築物老舊或是受損後，除了修復，未來可能走向重建、都更模式，但時間長，期間如何讓房子住起來安全，就是花少經費做弱層補強、耐震補強，相關說明會都有請國震中心詳細說明。

目前估費拆除，依照災防法緊急評估的機制，列拆除名單部分，縣府第一時間盡全力協助免除公安問題，針對最危險、影響層面最大部分去做緊急排除。他建議，馥邑京華大樓可由專業技師評估，提給縣府進行依據，若涉及公共安全且立即危險，縣府可考慮搶險。

縣府社會處統計，收容所關閉後有468人依親、311人租屋，37人借住宮廟、住在公司宿舍的有47人，144人仍住家裡。縣長徐榛蔚說，組合屋部分（中繼屋）調查有295有意願進駐，盤點幾個地方，比較適合的有兩處住宅區的國有地，球崙二路旁邊民意段816號、另一處是信義街旁邊縣有土地，都在住宅區，規劃可以興建200多戶，細節還在洽談。