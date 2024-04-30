一名年約50歲男子，出現吞嚥困難、噁心、胸痛等情況，原以為是胃食道逆流，但服藥後症狀仍不見好轉、常反覆發作，只好就醫做進一步檢查。經醫師問診發現，雖患者症狀與胃食道逆流非常相似，但對方卻透露，用餐後食物會卡在食道，口腔甚至還發出腐臭味。此情況不太對勁，果真胃鏡一照，發現一個超過2公分的腫瘤，最終切片確認是腺癌（adenocarcima）。

肝膽腸胃科醫師詹宜學在個人粉專分享案例，一名50多歲男子，因持續吞嚥困難、噁心、胸痛而求診，該病人表示，已在網絡上查詢過很多資料，認為屬於胃食道逆流的非典型症狀，先前也曾至他院就診，吃藥時症狀有所改善，但只要一停藥，症狀又再復發，就這樣一直反反覆覆。

經詳細問診後，詹宜學說，雖然該男子的情況與胃食道逆流症狀很相似，但對方還提到，吃完東西食物會有卡在食道的問題，口腔甚至發出腐臭味，於是立刻為其安排胃鏡檢查。結果在胃與食道交界（賁門）處，發現一個超過2公分的腫瘤，表面潰瘍、容易流血，最終切片顯示是腺癌。立即幫病人轉診，接受進一步治療。

詹宜學進一步說明，「賁門」可能的癌症有2種，其一是食道癌，發生在食道下端的癌症為腺癌，與胃食道逆流有關。值得注意的是，因胃食道逆流而造成的「巴瑞特氏食道」，可視為癌前病變徵兆，若不及時治療，恐演變成食道癌。

另一種是胃賁門癌，詹宜學指出，雖接近食道下端，但腫瘤中心位置主要在胃，視為胃癌的一種。至於胃癌的危險因子，包括幽門螺旋桿菌、胃切除病史、抽菸喝酒、高齡、高鹽和醃製食物、家族史等。

詹宜學直言，現代人生活壓力大，三餐飲食難以均衡攝取，作息又容易不規律，導致越來越多人得到胃食道逆流。若病情不算太嚴重，基本上可靠飲食調整，但往往都是已影響到生活、睡眠，才會有所警覺。他並提醒，現今網路上醫學知識很好取得、方便查詢，但也有可能會是相同症狀，但檢查出來卻是不同病因，每個人所能承受的「痛苦忍耐」指數都不盡相同。若有發現任何異狀，仍應盡快尋求專業醫師的協助。

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