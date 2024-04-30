由紀州庵文學森林主辦的「我編故我在——第七屆紀州庵高中校刊競賽」即日起開始徵件至113年6月28日止。紀州庵文學森林主辦的校刊競賽目前已邁入第七年，此次競賽獎項除首獎、貳獎、參獎、佳作等獎項外，也設有專題獎、在地關懷獎、電子校刊獎、人氣獎等多項獎項，首獎最高獎金2萬元，累積總獎金高達10萬元。

紀州庵文學森林表示，校刊競賽不僅能培養學生寫作技巧、提升對社會議題的關注，也能鼓勵同學分享編輯採訪的過程、企畫及成果，同時也可以與他校同好青年及專業評審面對面溝通交流。預計頒發首獎、最佳專題、在地關懷等15個獎項。本次校刊競賽有別以往形式，增加了影片發表的評分項目，除了能使學生展現出多媒體的運用能力及創意表現力之外，也能突破空間、時間的障礙完整呈現校刊的整體概念。

本次參賽作品以112年7月1日至113年6月28日期間出版的校刊為徵件對象（含電子校刊）。競賽發表暨頒獎典禮後，本屆參賽之所有作品，也將於紀州庵文學森林古蹟大廣間展出。