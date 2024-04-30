近日有日媒報導，一名90歲的前開業醫師，去年在妻子辭世後身體健康就出現了問題，當他的2個兒子向父親提起繼承及遺產相關事宜時，父親卻突然向他們說：「我跟你們的媽媽是再婚，在這之前其實還有一個兒子」，讓2人當場傻眼。而他們為免日後引起財產糾紛，也緊急向遺產的專業人士尋求協助。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60多歲的受訪者太郎與二郎（皆為化名）為兄弟，兩人的父親為高齡90歲的前開業醫師。兒子表示，父親直到去年都還在自家診所執業，後來因母親的去世，父親才停止看診，目前一個人住在診所後方的老家，身體情況與母親生前相比明顯虛弱不少。

看著父親日漸虛弱，兄弟兩人有些不安，便相當積極與父親討論財產繼承的事情。兒子表示，「去年母親過世後，因為母親名下只有2千萬日圓（約新台幣415萬元 ）左右的存款，不需繳納遺產稅，當時全交由父親完成繼承手續」。但這次不同，因為父親名下財產，光是不動產就有多筆，存款方面雖不確定有多少，但恐怕免不了大筆的遺產稅。

兩兄弟為了盡可能地節稅，向父親請教了財產細節，得知其總資產約為5億日圓（約新台幣1億3百萬元），但因為母親生前的妥善安排，2人似乎不需繳納太多稅金。

沒想到，父親在解釋完名下資產後，突然低下了頭、眼眶似乎還泛著淚水，兄弟2人以為是遺產問題使他很受傷，但父親接著表示，「我有件事，不得不向你們道歉」。隨後父親坦言，「我跟你們的媽媽是再婚，在這之前其實還有一個兒子」。在父親大學時，因當時的女友懷孕了，兩人便決定結婚，但在小孩出生前便因故離婚，當時父親向祖父母借錢，一次付清了所有贍養費，之後便斷了聯絡，更不清楚小孩現況如何。

不過根據法令即使沒有聯繫，對方仍具有繼承父親遺產的資格，為了避免日後造成財產糾紛，太郎二郎決定向專家尋求建議，最後在稅務顧問的幫助下，替父親擬好了遺囑。

最後遺囑內容寫明，父親的財產全由太郎、二郎兩人繼承，雖然仍有特留分的問題存在，但只要透過轉移不動產及其他手續，便能最大程度地保障資產，2兄弟也就此放下心中的大石頭。