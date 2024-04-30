屏東榮總30日下午驚傳醫療暴力，7旬黃姓老翁疑因不滿之前的診療過程，趁備診時間衝進心臟內科辦公室，狂歐坐在椅子上的林姓男醫師，還將對方眼鏡打壞，林男為自保也打了黃翁數拳，雙方被拉開時身上都掛彩，還波及一名好心勸架的懷孕護理師，她因受到驚嚇需要回家調養。

屏東榮民醫院主任祕書游景翔指出，今天下午1時30分，黃翁因之前對心臟內科38歲林姓男醫師的診療有不滿，因此在林醫師備診時衝進去辦公室打人，旁人見狀後有馬上把2人分開，院方也馬上啟動相關機制，林醫師經包紮後已回到辦公室休息，黃翁則去別的醫院就醫。

林醫師的同事指出，據林醫師轉述，當時是黃翁先動手，林醫師挨了好幾拳後才還手，其實這可以理解，醫師坐在椅子上被打，如果沒有還手自保要如何逃離現場，而且林醫師的眼鏡還被打壞，需要同事載他去警察局做筆錄。

林醫師的同事還說，雙方拉扯時，還有名懷孕的護理師好心上前勸架，結果遭受波及，出現一些症狀，需要回家休養。

他透露，其實很多醫師都認識黃翁，因為他很常來看病，他在看診時也會比較情緒化，據悉，黃翁有受到完善的照護，只是對部分過程有點不滿意，然後就一直針對這些不滿意的點煩主治醫師。

屏東榮總強調，醫院秉持醫療暴力零容忍，呼籲大家要理性溝通，要利用既有的管道申訴，針對該起醫療暴力，已依相關程序進行處理。

屏東警分局表示，針對該案依規定受理後，將通知嫌疑人到案說明，並依醫療法報請屏東地檢署偵辦，警方強調，對於醫療暴力秉持零容忍立場，對暴力滋事者絕不寬貸，以保障醫護人員的醫療環境。