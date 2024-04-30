菲律賓海警隊表示，他們的巡邏船與遭到中國海警2艘船的圍攻，對方的高壓水砲對船隻造成損壞。這是中國大陸與菲律賓在有爭議的南中國海域，發生的最新的暴力衝突。

CNN報導，菲律賓海岸警衛隊表示，事件發生前，海岸警衛船和一艘漁業機構船隻，在黃岩島(菲律賓稱為斯卡伯勒淺灘Scarborough Shoal)附近進行合法巡邏，該島目前被是中國大陸控制，但是它離菲律賓更近，距呂宋島西邊200 公里，在國際海洋法的界定，是馬尼拉的專屬經濟區。

菲律賓海岸警衛隊提供的影片顯示，兩艘較大的中國海警船，從菲律賓船隻的兩側發射水砲，等於是被夾擊。

New: Philippine ships “encountered dangerous maneuvers & obstruction from 4x China Coast Guard & 6x Chinese Maritime Militia vessels.”



The CCG “employed jet stream water cannons, targeting the PCG vessel from both sides, resulting in damage.”@jaytaryelapic.twitter.com/h2wIstvcoN — Ian Ellis (@ianellisjones) April 30, 2024

菲律賓海岸警衛隊發言人塔里拉準將(Maritime Militia)在聲明中表示 ：「菲律賓船隻遭遇4艘中國海警船、6艘中國海上民兵船隻的阻礙。這艘船被強力水砲攻擊，欄桿和頂篷受損。」沒有人員受傷的報告。

New: Philippine ships “encountered dangerous maneuvers & obstruction from 4x China Coast Guard & 6x Chinese Maritime Militia vessels.”



The CCG “employed jet stream water cannons, targeting the PCG vessel from both sides, resulting in damage.”@jaytaryelapic.twitter.com/h2wIstvcoN — Ian Ellis (@ianellisjones) April 30, 2024

黃岩島，有很多名字，也被稱為民主礁(Bajo de Masinloc)，是一個雖小但具有戰略意義的珊瑚礁和肥沃的漁場。是南海幾個有爭議的島礁之一，長期以來一直是兩國領土爭端的熱點。

據亞洲海事透明倡議(AMTI)稱，該淺灘上沒有任何建築物，但自 2012 年以來，中國大陸一直在其周圍持續派出海警船隻，持續巡邏。

菲律賓週二還表示，中國已安裝了一個380公尺長度的浮動屏障，「覆蓋整個淺灘入口。」

事件發生後，中國海警在微博上表示，已對菲律賓船隻「依法採取管控措施」，並稱這些船隻「非法進入中國海域」。

這不是第一次水砲傷害菲律賓船隻的事件，今年3月初，中國海警船的高壓水砲，擊中了一艘前往仁愛礁的菲律賓補給船，導致舷窗破碎，4名菲律賓水手受傷。