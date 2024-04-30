Plantation的Yooryuu波紋楊柳印花（君梵提供／黃唯淯台北傳真）

自然系品牌Plantation成立42年以來，其對於布料堅持的文化一直是品牌的核心精神，品牌中的多款布料更是集合了各領域的職人工藝大成，可說濃縮了日本布料近代史的品牌，其中最為知名、經典的莫過於Yooryuu傳統強撚波紋布料，品牌還特意為這個布料發表一系列的宣傳影片。透過解說，我們知道Yooryuu的前身是來自日本滋賀縣西北邊的高島地區，匹鄰京都也讓這個地區多少也受到京都文化的薰陶，而江戶時代此地區就發明「Takashima Chijimi（高島縮）」棉質縐綢布料，融合對抗氣候與京都風格文化，高島縮是在經緯相織的棉線中的緯線使用強撚棉線，強撚是指紗線透過拉緊扭轉程序，增加紗線的磨擦與硬度，這樣的服裝讓布料表面產生些許波紋與空隙，打造能「透氣」的布料，這也是品牌經典Yooryuu布料的設計靈感。

布料經緯線的使用，打造出不凡的高島縮布料。（君梵提供／黃唯淯台北傳真）

Plantation從生產到最後織出布料，都力求親身參與。（君梵提供／黃唯淯台北傳真）

時至今日，Plantation與在地匠人合作時，也是積極參與布料的設計到發想，如前述提到的高島縮演變而來的Yooryuu，從布料最一個始的整理經線、編織、壓花、定型等步驟，Plantation均與高島地區的工匠緊密合作，最後再使用滾輪壓印出具有獨特印花的布料，如本季推出的Plants Yooryuu就重新詮釋本季印花主題，為這塊傳統布料帶來更多新的可能。