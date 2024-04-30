新加坡票房導演梁志強，率領「喜劇天王」李國煌、「最強綠葉」程旭輝，以及新生代演員楊惟杰、林昀憓、翁慧耘來台，4月30日出席新片《錢不夠用3：全部夠用》媒體茶敘及首映會，片中李國煌跟林昀憓飾演父女，兩人有激烈爭執戲，問現實中已為人父的李國煌，私下與女兒互動如何？他笑說：「我都是服侍家人的。」

李國煌雖然疼惜家人，但也曾兇過女兒，他說有次女兒吵著想吃披薩，就依女兒的喜好買了披薩，買回來後女兒卻吵著說那不是她想吃的那間披薩，氣得李國煌整盒披薩往窗外扔，罵說：「妳餓了就會吃！」此舉嚇壞了女兒，只好乖乖的把披薩撿回來吃，李國煌講完不忘搞笑解釋：「我家是1樓不是3樓，沒有往下丟喔。」

李國煌與台灣緣分頗深，他在新加坡是一線喜劇演員，在台灣則提名過金馬影帝，前陣子他來台灣，剛好遇上4月3日花蓮大地震，當時他住在信義區的飯店17樓，體感超明顯，「我就躺在床上看著天花板，頭腦一片空白，只想著我的小孩，窗外還看得到101大樓在搖。」

李國煌是新加坡一線喜劇演員，在台灣也頗有知名度。（華映提供）

而自導自演的梁志強在台灣也頗有人緣，他前幾天提早抵台，就有先跟好友胡瓜碰面敘舊，首映會曾國城也會出席，笑說星友之間包場不用特別提，他們應該都會支持。資深演員程旭輝則是相隔15年才又訪台，有感台灣發展很快，自帶喜感的他渾身是戲，是片場的開心果，還把片中1句台詞「冷靜期」講成「冷氣機」，戲劇效果十足被收錄進正片裡。

眾人也把握機會抽空在台北觀光，這兩天已去過寧夏夜市、士林夜市，也吃了道地的鹽酥雞、知名品牌三明治，大讚台灣美食好吃，更在台灣體驗了刮刮樂，梁志強刮中200元，開出電影大賣好兆頭。