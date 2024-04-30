神田真人稱，日本與太平洋國家的財長會議也將在喬治亞舉行。

對於日圓匯價29日一度跌穿160後反彈逾1％，神田真人表示，日本當局已做好「24小時」隨時應對外匯事務的準備，但對當局是否已出手干預以支撐匯價不予置評。他重申，政府將繼續在必要時採取適當行動，並按照七國集團（G7）和國際貨幣基金（IMF）等國際框架下制定的規則，對外匯走勢作出回應。