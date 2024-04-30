匯銀主管表示，聯準會周四將公布利率決策，市場靜待會後官員談話，美元指數高檔震盪，日圓在日本央行疑似出手下強彈，但30日又貶破156價位，而新台幣兌美元走勢不受影響，早盤隨台股吸金強勢驅動走揚，一度升破32.5元，午後外資匯入踩煞車，加上進口商積極買匯，終場收32.542元、升1.6分，總成交量13.77億美元。

根據央行統計，30日主要亞幣升貶互見，日本央行雖傳出已出手，但日圓仍續跌0.82％、韓元跟貶0.36％、星幣貶0.11％，新台幣升0.05％、人民幣升0.06％。

去年底新台幣大舉反彈，市場原認為今年匯價將逐步上攻，但隨市場利空夾殺下，新台幣今年走勢幾乎打臉市場預期。回顧今年以來新台幣貶勢，1月貶值5.66角或1.81％、2月貶值2.76角或0.87％、3月續挫4.13角或1.29％、4月再下殺5.52角或1.69％，累計今年以來新台幣已貶值1.807元。

市場押注聯準會最快7月降息，在此之前美元仍有利差因素支撐，新台幣第二季應會先維持緩貶格局不變，第二季季線預料難以由黑翻紅。

對於近期新台幣貶勢，匯銀主管直言，「真的是超乎預期，貶幅、貶素都超快」，主要還是反映聯準會降息延後，日圓大幅走貶下，帶動整體亞幣都弱到不行，進入5月後，市場先等聯準會官員會後說法，可能有三套劇本，一是按照原先說法，維持今年降息步調；二是持續觀察，今年可能不降息；三是直接表態不排除升息選項。

匯銀主管說，「若走入第三套劇本就很恐怖」，但以目前市場主流預期而言，仍認為年內降息會發生，5月維持今年降息說法機率較高，若無更多意外說法，預估今年美元指數漲勢已經大部分反映，「市場已經price-in美國降息1碼的預期」，美元後續上漲動能減弱，但利差因素支撐下，應也不會太弱，維持高檔震盪格局。

外匯交易員也認為，美元漲勢動能趨緩，且近期日本央行疑似干預後，市場預期日圓應不至於再貶向160，加上大陸人行加強防守，人民幣近期走勢穩定，兩大幣別持穩下，新台幣要大幅走貶也有難度，後續應不會一下就測試32.8元關卡，預估先在32.45～32.65元區間徘徊。