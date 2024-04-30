天成文旅-繪日之丘館內的嘟比碰碰車，是最受孩童歡迎的熱門設施。（天成文旅-繪日之丘提供／粘耿豪台北傳真）

夏日即將到來，知名飯店提供多樣選擇滿足旅客。被旅遊網票選最美親子飯店的天成文旅-繪日之丘，推出「平日一泊二食」住房專案，全新自助式消夜讓房客不怕半夜餓肚子。關西六福莊親近動物明星，讓親子探索生命奧妙。

天成文旅-繪日之丘的星空童樂室，多達50種古早味零食、餅乾與糖果讓旅客品嚐，讓親子共享懷舊回憶。（天成文旅-繪日之丘提供／粘耿豪台北傳真）

多次獲旅遊網票選最美親子飯店的天成文旅-繪日之丘，推出平日一泊二食住房優惠，即日起至12月29日止，週日至週四雙人入住含早餐，優惠價每房2700元起。住客可享用全新自助式消夜，包括魯熟肉、火雞肉涼拌麵、砂鍋魚片湯品等口味，讓房客吃好也住好。此外，飯店內的星空童樂室，多達五十多種古早味零食、以及各式趣味小遊戲，以及最受小朋友歡迎的嘟比碰碰車，不但讓小孩釋放電力，大人也可充分休息。

關西六福莊「動物派對-動物狂歡YA」住房專案，可擇一體驗蘇丹犀望巴士等三種設施。（關西六福莊提供／粘耿豪台北傳真）

入住關西六福莊，住客有機會一睹療癒感十足的福豚家族。（關西六福莊提供／粘耿豪台北傳真）

以野生動物為號召的關西六福莊，推出「動物派對-動物狂歡YA」3人兩天一夜住房專案，旅客入住除有機會觀賞館內如水豚、狐獴等動物明星，還可體驗蘇丹犀望巴士等園內設施，讓親子一起體會生命教育。六月底前只要1萬1500元，即日起預定即享旺日不加價、假日半價優惠。