國民黨立委徐巧芯29日質詢退輔會主委馮世寬是否贊成拆蔣公銅像？馮世寬喊「我堅決反對！」假若沒有蔣公，把黃金、人才與部隊帶到台灣來，今天台灣不會有安定發展，蔣公帶來台灣的部隊不是竄逃，而是計畫性地將台灣作為復興基地，雖然反攻大陸並沒有成功，但卻把台灣建設成護國神山、護民神盾，「這些都是蔣公帶給我們的！」徐巧芯對這番回答直呼感動，強調兩岸要避戰，希望戰爭不要再發生在這片土地上。

「昨天是退輔會的業務報告，應該也是馮世寬主委最後一次到立法院備詢。」徐巧芯今(30日)在臉書發文表示，在進入問題之前，她先跟馮世寬主委表達了敬意，因為馮主委一直以來不論政治壓力跟風向，都堅持自己的立場，為國軍、為退伍軍人爭取權益；對於缺失，他也總是直率的面對並且迅速做出調整，對於民進黨政府有這樣的一位官員，自己深感敬佩。

徐巧芯提到，她接著詢問，關於行政院長陳建仁最近要求國防部推動的「軍中轉型正義教育」，在退輔會內也有許多關於蔣公的銅像、畫像或是紀念品，未來如果被要求移除，馮世寬主委的態度如何？馮世寬主委毫不猶豫回答：「我堅決反對！」

馮世寬指出，假如沒有蔣公把黃金、人才、部隊帶進台灣，今天不會有安定的台灣發展，蔣公帶到台灣的部隊，不是竄逃，而是有計畫性的到台灣，將這裡當成復興基地，雖然反攻大陸雖然沒有執行成功，但把台灣建設有了「護國神山」、醫院的「護民神盾」，這些都是蔣公帶給我們的，假如只是看到他所謂的在白色恐怖中間，抓到許多匪諜處置，就認為是一種殘害，這是不公平不正義，也不是全民可以接受的事情。

「對於主委的回答，我感到非常地感動！」徐巧芯直呼，因為自己的外公就是湖南老兵，1949年跟著來到台灣，在823砲戰時，也跟他弟弟上戰場，為中華民國作戰，但遺憾的是最後只有外公活下來，雖然現在有兩岸軍事恫嚇，但至少都還在和平範圍內，沒有人因為戰爭身亡，也沒有人因為戰爭家破人亡。

徐巧芯指出，她最後也強調，兩岸間要備戰但也要避戰，希望戰爭不要再發生在這片土地上，馮世寬主委表示同意她的想法，也同意會將他的主張跟想法明確告知即將接任的準主委嚴德發。