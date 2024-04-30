貼心的員警為避免老翁身體不適，也請消防人員送老翁至附近醫院檢查。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中霧峰區1位70多歲的江姓伯伯日前被民眾發現，全身濕漉漉蜷縮在頭汴山區1民宅騎樓下瑟瑟發抖，警方獲報後趕緊將他帶返派出所安置，除提供熱食並以電暖器輔助讓其回溫，原來伯欲搭錯公車迷路又遇磅礡大雨，幸警方協助避免釀成憾事發生。

太平警分局頭汴派出所日前晚間9點多獲報，「長龍路3段某民宅外有位伯伯全身淋濕，躲在騎樓外，請警方協助查看。」頭汴派出所副所長陳東呈立即前往關懷，原來是老翁搭錯公車迷路了。

經了解伯伯家住霧峰區，自稱下午搭公車到市區火車站附近訪友，傍晚7點多欲搭原班車返回住家，疑似沒看清楚車牌號碼上錯公車，在車上閉目養神後，一張開眼發現景色全異，才知道搭錯車了，匆忙下車後又忽然遇到大雨，才導致變成落湯雞的窘境，所幸在員警的幫忙下順利聯繫到家屬。

這時正準備外出找父親的子女接到警方的電話，忽然鬆了一口氣，直呼這電話來的真是即時，貼心的副所長陳東呈為避免老翁身體不適，也請消防人員送老翁至附近醫院檢查，所幸無大礙，家屬獲知後非常感謝警方的熱心幫忙，頻稱「有警真好！」