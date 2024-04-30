桃園消防危險加給加成不如雙北，不分黨派議員都大喊不公，直指桃園是工業大市，工廠數量冠全國，火警負荷量大，應比照雙北調高待遇。消防局長龔永信也贊同，去年3度發函、5度當面向消防署長反映，盼加成從現行0.7倍直上1.5倍，估計約要增1.4億，會持續努力向中央爭取。

議員彭俊豪、王珮毓和許家睿指出，各地消防每月危險職務加給為9700元，考量直轄市勤務繁重，為讓人才留在都會區而祭出加成政策，其中桃園在內的四都最高加成0.7倍、6790元，等於可領16490元，而雙北加成1倍9700元、實領19400元，每月相差2910元，年薪就差3萬4920元，非常不公平，尤其雙北又爭取加成要達1.5倍，差距會更懸殊。

議員梁為超、錢龍、黃瓊慧、張桂綿、林政賢、魏筠、黃崇真、黃家齊都認為，桃園有1萬2800家工廠，高風險潛勢工廠幾乎都坐落桃園，火警多又危險，消防負荷量更勝雙北，甚至還常常出勤支援新北，同一場火警卻同工不同酬情何以堪，強調消防員工作危險性高，桃園市不應該落於人後，唯有適當的待遇才能夠留住好的人才，激勵工作士氣。

「桃園的消防危險度跟犧牲度都是全台最高！」龔永信說，桃園是台灣重要的工業城市，產業環境複雜，消防人員面臨的問題多變又危險，弟兄們必須衝在第一線，感嘆桃園救災危險性和殉職比例都最高，要力爭讓桃園消防弟兄有合理的報酬與保障。

「無奈是中央的權責！」龔永信說，去年初2度函文消防署，建議提高桃園市消防人員危險職務加給加成為1倍，去年底獲悉雙北爭取加成由1倍調高至1.5倍，立刻第三度函文消防署要求比照辦理加成到1.5倍。現階段0.7倍每年約1.3億元，調高到1.5倍約增加到2.8億元，強調市長張善政也全力支持，只要中央首肯市府就會追加預算支應，會持續向中央反映，也會請區域立委幫忙爭取。