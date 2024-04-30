新加坡食品展上主廚分享台南食材料理。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

農業局長李建裕表示，南市府近2年努力拓銷海外市場，已成功將外銷市場轉向其他國家。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府行銷農漁產，極力推廣海外市場，今年除了到加拿大辦推廣活動，更赴日本及新加坡參加國際食品展，農業局初步統計，今年參展業者獲得日本、新加坡及世界各大集團與通路商青睞洽詢、簽訂出口訂單，現場接單金額超過4億元，鳳梨鮮果接單突破3500公噸。

自疫情解封以來，市府農業局致力布局海外市場，今年規畫參加東京、新加坡及首爾3大國際食品展，海外拓銷國家有日、韓、星、馬、北美、紐西蘭等國，至今已參加東京食品展及新加坡食品展，並赴加拿大舉辦台南農產節拓銷活動。

市府農業局說，今年加拿大訂單預計有番石榴250公噸、鳳梨60公噸、火龍果30公噸，且每月至少1個貨櫃農產加工品輸往加拿大，芒果外銷已有日本、新加坡、加拿大及韓國等商家詢價；此外，文旦因華人市場節慶需求，已接獲新加坡4櫃，加拿大6櫃以上訂單。

農業局長李建裕表示，南市府近2年努力拓銷海外市場，已成功將外銷市場轉向其他國家，未來會持續強化加工產品開發、加強檢疫控管及提供技術支援和培訓，期望透過多元化的策略以提升國際市場競爭力。