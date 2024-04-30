高雄榮總今天宣布啟用「智慧醫療暨遠距醫療照護中心」，設置高解析度螢幕與高速網路，提供偏鄉、遠洋作業者即時醫療服務，能初步診斷身體狀況決定是否緊急就醫，除能緊急救命，也可避免來回奔波。

高雄榮總成立「智慧醫療暨遠距醫療照護中心」，能提供偏鄉、海事工作者等不便就醫族群即時醫療服務。（任義宇攝）

遠洋作業船隻透過裝設「海上醫療會診平台」，利用低軌道衛星技術，能即時提供高解析視訊診療服務。（任義宇攝）

啟用儀式高榮院長陳金順、海委會主委管碧玲等貴賓到場見證，高榮當場示範「智慧醫療暨遠距醫療照護中心」運作方式，現場致電遠洋漁船船員進行視訊診療，協助漁民海上作業因故受傷，提供傷口療養建議。

高雄榮總院長陳金順分享，從疫情開始前就已針對偏鄉地區，提供遠端看診服務，但過去設備資源較為簡陋，歷經疫情洗禮加上科技日益進步，高榮決定擴大遠距醫療服務範圍，成立小而美的專責遠距醫療中心，除接軌偏鄉地區醫療，更能透過尖端通訊科技，提供無論在遠洋、海外國民即時醫療服務。

海洋委員會主委管碧玲出席活動時說，遠距醫療是漁民在海上保命關鍵，回憶起去年「旭承輝」漁船在公海發生火警，船員雖遭友船救起，船長卻血壓飆破230，幸透過船上遠距設備做診斷，讓海巡「宜蘭艦」千里送藥，成功挽救船長性命。

目前高榮遠距醫療中心，已在南部與東部偏鄉衛生所等單位，配置相關設備提供醫療服務，漁業署則針對遠洋漁船，提出最高60萬補助設置「海上醫療會診平台」，採低軌道衛星通訊技術，無論在世界哪個角落，只要能接收衛星訊號，都能即時高解析度視訊診療，現已有上百艘漁船已完成裝設，衛星設備提供廠商更透露，目前國內貨櫃商船也都已配有此設備。