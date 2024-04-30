綜合統計處視察王翠華表示，今年第一季商品及服務輸出實質成長10.21％，較預測數增2.8個百分點，由於出口明顯優於預期，因此經濟成長概估達6.51％，比原預測5.92％來得高。
除了出口優於預期，民間消費第一季成長4.14％也高於今年2月的預測3.90％，不過，讓民間消費成長的主要貢獻來自國人赴國外旅遊的海外消費，對國內經濟成長貢獻不多。
至於民間投資表現則不如預期，王翠華表示，主要是由於半導體業營運狀況不如預期，以致廠商緊縮投資規劃，因此第一季資本形成實質負成長4.47％，不如原預測。
王翠華也綜合近五年（109年Q1～113年Q1）平均首季經濟成長指出，台灣為3.77％、南韓2.2％、新加坡2.6％，香港首季經濟成長雖尚未公布，但從過去四年經濟表現相對疲弱研判，台灣近五年首季平均經濟成長率居四小龍之冠，表現相對穩健。
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