宜蘭縣復興國中籃球隊近日參加國中籃球乙級聯賽，男籃、女籃再度攜手挺進全國八強，其中，女籃以「五連勝」勇奪全國冠軍，男籃主力球員雖受傷，士氣大受影響，但仍拚出第七名的佳績，周俊雄教練榮獲最佳教練獎；田徑隊也榮獲3面金牌、第四名吉第七名優異成績。

復興國中女籃曾於106學年榮獲乙級聯賽全國冠軍，108學年更為宜蘭縣贏得縣史上第一座甲級聯賽全國冠軍。今年復興女籃再度榮獲乙級聯賽全國冠軍，且是第一次男籃、女籃同時晉級全國八強。

宜蘭縣復興國中田徑隊陳俐岑、郭鍺宇及何采璇在全中運榮獲3面金牌。（宜蘭縣復興國中提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣復興國中田徑隊陳俐岑、郭鍺宇及何采璇（右起）在全中運榮獲3面金牌。（宜蘭縣復興國中提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

同時，復興國中田徑隊也在全中運拿下3面金牌，九年級陳俐岑繼去年全中運以破紀錄之姿獲得國女標槍金牌，今年順利蟬聯國女標槍后座，九年級郭鍺宇獲得國男組標槍金牌，在國女1500m項目，九年級何采璇以黑馬姿態奪下1500公尺金牌及800公尺第四名，八年級羅以庭初生之犢不畏虎，擠進前八名，獲得國女跳高第七名。

復興國中表示，在沒有設置體育班的情況下，籃球隊、田徑隊等校隊成員，締造如此卓越的成績，首先要感謝田徑何吉恭教練、陳淑華教練、女籃周俊雄教練、男籃林冠宇教練及榮譽教練黃吉宏，足球隊李望興教練等優秀的教練群，長年犧牲課後及假日休息時間，投入大量時間心力，給孩子們最專業且極其嚴謹的培訓。

另一方面也是學生們肯吃苦能忍耐高壓的訓練，加上家長們願意陪伴孩子們一起成長並給予教練及學校最大配合與支持；選手們與教練平時利用早自習、放學後及假日課餘時間積極投入練習，憑著團隊默契，多次闖進全國賽事還捷報連連，為宜縣創造諸多奇蹟，成為各縣市眼中新崛起的勁敵。