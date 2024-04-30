台積電今年以來股價漲太兇，占台股市值比重在3個月內有45個交易日超過3成。金管會今（30）日證實，台股已確定打入「窄基指數」，最快7月底美系外資無法投資台指期商品。

不過先前金管會就表示，即便台灣達到窄基指數的門檻，也僅限於期貨，範圍不包括現貨，對台股影響有限。

證期局副局長黃厚銘指出，美系投資人占我國期貨交易比重僅0.7%，低於1%，預料影響有限。

台積電自2月15日以來占加權指數市值比重幾乎天天逾3成，到4月29日已達「窄基指數」門檻。據《工商時報》報導，黃厚銘表示，由於台指已符合美國商品期貨交易委員會（CFTC）「窄基指數」定義，期交所已通知CFTC，預計撤銷日期最快在3個月後，意即最快7月底美系投資人就無法投資台指期。

黃厚銘指出，依照美國商品交易法（CEA）規定，美國散戶或機構投資人投資的海外指數期貨，若單一成份股占整體指數權重連3個月中有超過45個交易日逾3成，會認定為窄基指數期貨，屆時將禁止美國投資人交易。

不過黃厚銘表示，遭限制投資的美系投資人，大多為全球集團，可由其他地區相關的關係企業來作台灣的交易，所以影響有限。