1994年Make-A-Wish喜願協會成立至今，服務滿30年，共協助超過2550位重症病童實現願望，並與全台19家中大型醫院合作，喜願協會在未來的服務路途上勢必不遺餘力提升協會的服務量能，接觸更多需要幫助的病童，盡可能幫助更多孩子實現願望，將圓夢的正向影響力傳遞至他們的生命中。

喜願協會30日發表圓夢影響力調查報告，展現圓夢過程帶給兒童的正向影響效益，將圓夢帶來的正面影響進行質性分析研究，並首度公布研究結果，打破大眾對於圓夢及遺願的迷思，展現圓夢影響力的正面成效。依評估報告顯示，圓夢計畫提供正向的轉折點，不僅讓病童轉移注意力、減輕身心痛苦，更帶領病童進入另一個新的生命階段。讓家庭及醫院團隊給予更多情緒支持，共同創造美好的事物與回憶使其心靈富足；而願望的實現更為生命發展出終身的社會與心理層次的韌性。

如熱愛音樂的承諺，17歲時罹患腦瘤，透過圓夢取得了第一台音樂控制器（MPC），並為跟他一樣住院的病童寫了一首聖誕快樂的歌曲分享聖誕節的喜悅。在成長的17年後，即使仍須持續以藥物控制後遺症，他依然帶著這股因圓夢產生的正向力量前進，並抱持著感恩回饋的心向大眾傳遞圓夢的力量。

Make-A-Wish喜願協會理事長陳冠舟表示，喜願協會提供全人醫療中的一個重要的心理撫癒力量，圓夢的過程能夠給予孩子心理支持，培養正向的人格特質、找回對抗病魔的勇氣，使他們對未來充滿動力、渴望繼續生活；而美好的經歷會成為病童前進的動能，因被關心、被愛而產生回饋與感謝，在康復後用自己的行動傳遞愛與希望、促進社會共好，透過陪伴孩子圓夢的過程，發揮圓夢最大的正向影響力，成為病童醫療體系外重要的心理支持。

為持續傳遞圓夢影響力，Make-A-Wish喜願協會30週年除「圓夢影響力」研究報告外，5月11日將在大安森林公園小舞台舉辦「wishmakers wanted願望推手健走嘉年華」，盼藉由健走活動號召更多的志工加入喜願，共同為重症病童實現願望、翻轉生命。