台東縣綠島鄉中寮漁港今（30）日下午傳出潛水客受困海面，2名男潛水客疑受下層海流影響，體力不支無法游返岸際，海巡、消防及海上救生協會三方合力救援，所幸救上岸時，2男均意識清楚、生命狀況良好，自行返回住所。
海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所今日下午3點30分接獲民眾118通報，隨即派遣2車4員前往中寮港實施救援。經了解現場黃姓男子及劉姓男子於中寮港外潛水時，疑似遭下層海流帶離岸際且無力返回。
綠島安檢所派遣人員偕同綠島消防分隊及海上救生協會前往救援，利用遙控式動力救生園及浮水拋繩帶施救，於下午3點58分順利將2名潛水客帶返岸際，並經綠島消防分隊確認意識清楚且生命徵象穩定，2人便自行離開。
第一三岸巡隊呼籲，從事各項水域活動時，務必注意自身安全，不逞強，不於危險海域活動，並選擇合格業者；另民眾倘於海域、港區及岸際發現有救生或救難案件時，請立即撥打海巡署118服務專線。
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