韓籍啦啦隊成員李多慧2022年加盟中華職棒樂天桃猿啦啦隊，李多慧來台後憑藉精湛舞技和甜美笑容攻佔球迷的心，加上她大學是讀觀光中文系，可以用簡單的中文與台灣粉絲溝通，很快就在台灣爆紅；李多慧近日被爆料已名花有主，對此她罕見用中文回應。

據《鏡週刊》報導，李多慧與經紀人「小許光漢」街頭共吃水果，絲毫不介意口水交換，還傳出兩人手上有情侶對戒，被拍現身夜店時，還是「小許光漢」帶李多慧回家，球團人員透露李多慧與韓國經紀人互動親密，雖對外以經紀人和藝人身分互相稱呼，但真實關係其實大家都懂。

李多慧澄清沒有交往經紀人。（圖／李多慧Instagram）

李多慧今（30）日罕見用全中文回應：「自從換了球隊以後，有很多奇怪的假新聞，但這些都不是事實」，她表示：「我相信我自己，所以我很努力展現自己勇敢的面貌，不去回應」，但不知道為什麼總會有一些奇怪的消息一直出現，她直言，「我是真心愛臺灣的朋友，對所有的情我也都盡心盡力」，最後她坦露真實想法，「我內心世界也是一個小女孩，感到非常的疲憊了，請停止這些流言蜚語」。