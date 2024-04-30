日本鹿兒島伊佐市的南永小學，因為地區人口因素，目前全校僅有8名學生，由於這屆沒有新生，校方竟出奇招，直接招了一隻山羊來當大家的新同學，而這名羊同學也十分受到學長姐們的喜愛。

日本鹿兒島縣伊佐市的南永小學為小山羊同學舉行入學典禮。（圖擷取自「鹿児島県伊佐市」/Facebook）

日本鹿兒島縣伊佐市的南永小學為小山羊同學舉行入學典禮。（圖擷取自「鹿児島県伊佐市」/Facebook）

根據《NHK》、《讀賣新聞》報導，本月24日，鹿兒島伊佐市的南永小學舉行了入學典禮，不過這名入學的學生相當特別，因為牠竟然是一隻山羊！

南永小學是一間小型國小，僅有二年級、四年級、五年級及六年級，共8名學生而已，今年迎來開學典禮，因為人口關係沒有招到新生，為了不讓學生們太寂寞，因此校方決定乾脆招一隻山羊才當大家的新同學，山羊取名為「南醬（みなみちゃん，Minami-chan）」，是以學校的名字命名。

據了解，「南醬」其實是六年級的11歲學生古城蒼真家中的山羊，南醬出生於2023年底，是一名女生，並且從3月份開始，就已經在學校生活，儘管南醬曾經有逃脫的經驗，不過他現在已經很習慣學校了。學生們也打算要替南醬在學校打造一個牠的專屬小窩。

山羊的小主人古城也在入學典禮上擔任學生代表，他表示，學校因為南醬的加入變得更熱鬧，希望南醬吃飽喝足、過得開開心心。四年級學生則表示，南醬入學讓他感覺像是他們的家庭又新增了一名成員，對此十分開心，希望南醬可以跟大家一起玩得開心，也希望南醬今後多多指教。

而典禮上，新任校長新地哲郎在致詞時特地以山羊的叫聲「咩咩」向大家問好，另一名教師則是一邊祝賀南醬入學，一邊「叮嚀告誡」牠切記不要跑到馬路上。這場新奇的入學典禮共有當地20多名家長和居民參與，在最後頒發紀念品的環節，校方還致贈了牧草，並且南醬就這樣當場開心地吃了起來。