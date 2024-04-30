隨著夏天到來，各地氣溫不斷攀升，且預期未來還會更加炎熱。一位人夫近日表示，他家使用的爐具是傳統瓦斯的美式爐連烤，雖然廚房裝有冷氣，老婆卻因為冷風會影響爐火而不願在開伙時使用冷氣，讓他起心動念要改成IH爐，因此決定上網請教，貼文曝光後引發熱議，許多人建議他最簡單的方法就是更改冷氣出風口風向，若是真的要改爐具也最好先跟老婆討論，因為兩種爐具料理時的手法完全不同。

原PO在PTT發文指出，他喜歡改善廚房配置，讓常煮飯的老婆可以舒服，因此特別在廚房裝了冷氣，想說這樣老婆就可以一邊吹冷氣一邊煮飯，沒想到老婆卻說冷氣的風會吹動爐火，「所以她通常在煮飯前備料時，先開冷氣讓廚房變涼，真的開火後就會把冷氣關掉，但這樣就違反了我的初衷…」。

原PO提到，最近他因此開始思考要把瓦斯爐換成IH爐，「沒有明火就不會有火焰被冷氣風影響的問題」，由於當初廚房配置管線時都留有空間，因此安裝上都沒有問題，但原PO還是怕自己遺漏了某些細節，「該換的鍋具換一換之後，換成IH爐連烤，這樣就真的能開冷氣煮飯了嗎？懇請各位不吝指教」。

對此，許多網友紛紛回應，「你要不要從冷氣出風口跟爐的擋風改起？」、「冷氣不能固定風向嗎，風力開最弱＋固定往上方吹不擺動扇葉就不會影響到爐火了吧」、「冷氣出風口調一下就好了，換爐子這件事你得先問過太太，她不見得想換」、「換IH爐不是只有火跟電切換而已耶，整個料理習慣都要打掉重練，你確定你老婆可以嗎？」、「要換廚房的爐具請先和主要使用者討論，不要自以為是」。