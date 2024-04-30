真是沒水準！有妹子日前和阿嬤相約去吃早餐，但出門太過匆忙，便僅穿了短版上衣與粉紅色牛仔裙，但沒想到，因短裙長度僅到大腿三分之一，被樓下阿伯看到後，對著阿嬤說了一句「妳大孫要去賣喔！」，讓她瞬間感到不舒服，但也困惑表示「有沒有可以穿性感，但一點不像在賣的方法」；對此，網友則表示「沒有穿怎樣像在X，在他眼裡每個女生都像在X，拜託妳以後單獨出門單獨回來，一定要小心一點」、「這種老毒瘤真的是很噁心」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到日前要去吃早餐時，匆匆忙忙的穿了短版上衣與粉紅色牛仔裙就和阿嬤出門，沒想到，由於短裙長度僅到大腿三分之一，走下樓被一名阿伯遇見，便看到阿伯對著阿嬤說「妳大孫(女網友)要去賣喔」，阿嬤則不爽的小聲回嗆「亂講」，兩人別離開。

對此，女網友透露這名阿伯住在她們家樓下，在她小時候就騷擾過她，且還要她傳照片過去欣賞，甚至還曾要她坐腿上，因此，她對阿伯這一番言論感到很不舒服，也困惑「到底穿怎樣像在賣...，是露太多嗎？有沒有甚麼可以穿性感，一點但不像在賣的方法」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這種老毒瘤真的是很噁心」、「沒有穿怎樣像在X，在他眼裡每個女生都像在X，拜託妳以後單獨出門單獨回來，一定要小心一點」、「單純是他嘴X沒水準，不需要檢討自己」、「我覺得如果妳認為沒什麼不妥，就不用為了他改變什麼，他只是在性騷擾或貶低妳吧」、「蒐證錄音錄影，下次遇到就馬上報警，告死他，搞得大家都知道最好，讓他丟臉丟到進棺材」。