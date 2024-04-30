天后泰勒絲（Taylor Swift）日前剛發行的新專輯 《折磨詩人俱樂部》（The Tortured Poets Department），今（30日）再創紀錄，在甫揭曉的美國告示牌單曲榜中一舉包下前14名席位，打破自己在2022年以專輯《午夜》寫下的前10名紀錄，成為首位一次包下前14名的歌手，也是史上首位二度狂霸前10名的歌手，再次驗證「只有泰勒絲才能超越泰勒絲」，也讓粉絲大讚她：「根本是行走的音樂產業！」

除此之外， 在Top 100中泰勒絲也佔了32個席次，除了專輯中的31首歌曲全數上榜外，還有5年前發行的〈Cruel Summer〉也因「The Eras Tour」巡演再度翻紅，成為史上單周上榜歌曲數最多的歌手。在告示牌專輯榜部分，《折磨詩人俱樂部》也以首周261萬張銷量毫無懸念空降冠軍，為天后拿下生涯第14座專輯榜冠軍，成為女歌手之最。泰勒絲在社群上激動發文寫道：「我完全被大家對這張專輯所展現的愛給震懾住了，260 萬你是認真的嗎？謝謝你們收聽並擁抱《折磨詩人俱樂部》進入到你的生活中。」

泰勒絲以新專輯《折磨詩人俱樂部》拿下告示牌熱門單曲榜前14名。（摘自Billboard Charts IG）

不僅如此，泰勒絲在全球數位音樂平台數字也創下驚人紀錄，包含寫下Spotify單日播放量最多的專輯、藝人和單曲紀錄，更成為史上首張在一周內就破10億串流點聽量的專輯；在Apple Music也寫下首日串流量最高的流行專輯紀錄，台灣部分也不惶多讓，在 KKBOX西洋新歌週榜空降榜前10佔9，成為史上最多的紀錄，泰勒絲熱潮持續在全球各地蔓延。《折磨詩人俱樂部》已在全台各大數位上線，實體預計於5月3日正式發行。