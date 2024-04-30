周三（5月1日）農曆3月23日是媽祖誕辰，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說， 每年媽祖生日前後，全台各地瘋媽祖，有人在祂遶境時門口擺香案拜拜，有人直接上媽祖廟求平安，不管哪種方式，一定要知道媽祖的喜忌，不然冒犯了神明，求桃花、貴人、事業或學業可就難靈驗了。

楊登嵙表示，媽祖是台灣最多信眾的神明，紅遍全世界的民俗活動「三月瘋媽祖」，是在每年農曆3月期間，各媽祖廟舉辦的慶典活動來慶祝媽祖誕辰，最大盛事就是「媽祖遶境」，又稱「遊行」、「出巡」、「巡莊」，將神殿的媽祖神像安奉於神轎內，代表降臨於人世間來巡視，信眾跟著遶境隊伍隨香，沿途家家戶戶則擺香案祭拜，祈求平安。

楊登嵙指出，門口擺香案祭拜準備的供品有10種，1、素牲；2、水果3或5樣；3、發糕；4、紅龜粿；5、紅湯圓3碗；6、紮紅紙的麵線；7、各式菜碗；8、鮮花；9、茶3杯；10、化妝品及保養品（以前是碰粉，現在流行化妝品）。拜拜金紙用四色金（大百壽金、壽金、刈金、福金），祭拜的時候要將供桌旁邊晾曬的內衣、內褲、襪子等收起來，以免對媽祖、神明不敬，其實「報馬仔」乃是媽祖的駕前先鋒，在媽祖出巡期間，報馬仔會沿途敲鑼，告訴信眾遶境隊伍即將抵達，他還擔任著整理隊伍，以防拖延而零散的任務。

楊登嵙表示，媽祖信徒不管到媽祖廟拜拜或門口擺香案祭拜，一定要知道媽祖娘娘的喜忌，媽祖愛喝茶、香花，鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊的限制，千萬不可以使用假花。有願望想請媽祖幫忙實現的信眾，若「求姻緣丶桃花」，可準備繡毬花丶文心蘭；「求貴人」則可選用百合花；「求事業丶學業」可選開運竹丶銀柳等（有步步高昇丶銀兩）。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。