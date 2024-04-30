台版柬埔寨拘禁61人虐死3人詐騙4億元，其中莊男為了求職提供帳戶，落入詐騙被害人，遭拘禁37天，過程中遭電擊、下毒、毆打，提告求償77萬元，士林地院判決傅榆藺等8人，連帶賠償77萬餘元。

莊男主張，他誤信網路平台提供帳戶，遭榆藺、蔡博臣載至旅館，陳樺韋、涂世泓、鄭育賢帶他到銀行臨櫃申辦、開通網路帳戶，綁定傅榆藺、蔡博臣指定的第2層帳戶為約定轉帳帳戶，開通生效後，遭鄭育賢騙稱拿報酬，搭上白牌車遭關押到桃園。

莊男2022年9月28日遭控員幹部、控員謝承佑、呂政儀、鄭文誠等人，上手銬、甩棍、拳頭、電擊毆打、拘禁，及麵食下毒，吃下食物10分鐘陷入疲倦、昏睡，至11月3日止，共計遭拘禁37天，求償薪資損失及精神慰撫金。

判決指出，莊男主張傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠等8人，犯加重強盜罪、私行拘禁罪、非法使人施用毒品等罪，共同侵權行為事實，刑事一審判決在案，至言詞辯論期日，未提出任何書狀答辯。

法官審酌書證，認定莊男請求傅女等人等人連帶賠償薪資損失，37日應賠償3萬1142元，私行拘禁及非法使人施用毒品等共同侵權行為，侵害莊男身體、健康、自由，造成身心受創，傅等人應連帶給付77萬1142元。可上訴。