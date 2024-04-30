今年7月底，包含國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥在內，將有4位委員任期屆滿，行政院今遞出NCC新委員名單，主委提名現任NCC副主委翁柏宗。立法院民眾黨團總召黃國昌說，民進黨毫無反省，執意將在鏡電視弊案中穿針引線、通風報信的副主委翁柏宗升任為主委，他批「NCC主委不應淪為綠媒集團的小弟」。

黃國昌表示，拖到最後一刻，行政院終於將新任NCC委員提名送到立法院，令人失望的是，民進黨毫無反省，執意將在鏡電視弊案中穿針引線、通風報信的副主委翁柏宗升任為主委，難怪NCC也不演了，直接不甩立法院調閱小組的決議，悍然拒絕提供任何資料，充分印證當初裴偉囂張地喊出「這是總統的旨意」，果真是後台超硬。

黃國昌說，同樣令人驚悚的是，先前盛傳NCC主委一職，有充滿綠色價值的有線電視系統大亨強力介入，因此陣前換將，顯然並非空穴來風。

他批，如此腐敗至極的提名，證明民進黨早已將「黨政軍退出媒體」全拋諸腦後，不僅印證柯文哲主席所說現在的民進黨早已成為「黨政軍就是媒體」，如今更已墮落至找個聽從黨意的來為綠色媒體集團服務，真是國家的悲哀！