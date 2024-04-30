No Name余荃斌為「陽光基金會」創作2024年全新公益單曲〈希望陽光〉，期待能讓更多人了解燒燙傷友的處境，支持陽光基金會「燒傷身心重建服務」。余荃斌分享表弟童年曾被滾水燙爛胸口，漫長復健過程讓他印象深刻，也因為日後周遭陸續有親友面臨燒燙傷經驗，他10多年來在錄音室擺放燒燙傷公益零錢捐撲滿，集滿一定金額就捐給陽光基金會。

余荃斌為了創作〈希望陽光〉，拜訪燒燙傷友，得知燒燙傷的復健過程漫長且煎熬，「尤其是皮膚的重建，因為會收縮，所以每一次拉扯皮膚的復健都是撕心的痛」，對燒燙傷友既不捨又多了更多敬佩。

No Name余荃斌（中）拜訪燒燙傷友，聆聽他們的復健心路。艾迪昇傳播提供

余荃斌提到，復健路漫長，但復健完重回社會的心理建設，更為不容易，他說：「有位姊姊由於臉部與身上的疤痕，儘管已經復健完成，但卻害怕面對社會各種質疑的目光，甚至浮現不想復健好的念頭。」這些例子都讓余荃斌揪心不已。

余荃斌將燒燙傷友面對外觀改變，接收到的異樣眼光，以及期待重生機會的心情，譜寫成歌曲，他分享：「其實燒燙傷友要的不是憐憫，要的是公平，有位大哥跟我說，曾面試了上百次工作都失敗，他不要求別的，只要求平等的機會。」余荃斌除了表弟被飲水機熱水燙到造成二級燙傷，也有朋友是氣爆倖存者，他對燒燙傷友能比一般人有更多的同理心，也因此，他長年在錄音室擺放零錢捐撲滿，將公益從身邊做起。

陽光基金會臺北重建中心陳偉修主任（右）致贈感謝狀給No Name余荃斌（中）。艾迪昇傳播提供

此外，他也對電器、用火的防範都特別注意，小至先倒冷水再倒熱水，大至出門必定檢查電器開關，審慎防範不讓憾事發生。他說：「我們或許永遠沒有辦法體會彼此的痛，但讓我能成為一道溫暖的希望。」