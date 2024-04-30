與舊式公寓相比，新大樓除了公設多之外，大部分都會有管理員，雖然因此多了管理費需負擔，但好處其實也不少。一名女網友透露，近日跟婆婆起衝突，對方本打算直接衝來輸贏，結果直接被管理員擋在一樓大廳處，引起討論。

「住在有管理員的大樓真的有好處！」一名女網友今（30）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，昨晚跟婆婆起衝突，對方嗆聲要來家裡跟她輸贏，但最後自己透過監視鏡頭看到婆婆直接被管理員擋在大廳，讓她笑說「心裡怎麼一個爽字了得」。

其他人看完後紛紛喊「看到監視的那一刻，妳已經贏了」、「盡責的管理員」、「這要包紅包給管理員了」、「管理員好認真喔！可以加菜，很多管理員都是虛設的」、「有管理員的大樓，只要你不答應，管理員絕對不會讓他上來，看到婆婆無力的樣子，絕對可以爽好幾天」、「最棒的是你家沒有人會出賣你幫婆婆開門」。

不過也有人說「擋住婆婆好玩嗎？沒有把是非原因說清楚，我認為你不尊重長輩」、「比較懷疑你老公是怎麼想的」、「呃～妳婆為何跟妳嗆聲說要爭輸贏？彼此是不合嗎？」、「如果這樣的話，樓下是警局不是更方便」。