台積電今年以來股價漲太兇，占台股市值比重在3個月內有45個交易日超過3成。金管會今（30）日證實，台股因此確定打入「窄基指數」，最快7月底美系外資無法投資台指期商品。但究竟「窄基指數」是什麼？以及是否會牽動台股走勢？富邦期貨分析師曹富凱強調，台灣的期貨市場的主要外資，是來自於新加坡和香港，即便是美系外資，因為會有交易時間差，對市場影響應有限。

窄基指數是什麼？

《工商時報》報導，根據美國商品交易法（CEA）規定，為降低美國投資人風險，不論是散戶或機構法人，投資海外指數期貨，若連續三個月中，有單一成分股佔了整體指權重超過45個交易日逾30％，會被認定為「窄基指數」期貨，而需注意的是，美國境內投資人包括法人機構，將不得交易窄基指數期貨。

窄基指數會影響台股及台積電股價嗎？

上述報導指出，因台積電曾在2021年4月1日讓台股指數變成「窄基指數」，導致美系投資人不能交易大小台指期貨，一直到2022年10月24日才恢復交易，這也讓台積電在此期間被外資大賣超過86.5萬張，台股指數從16571點跌到12856點，總規模超過4300億元，而外資對台股的整體賣超規模更高達1.44兆元，因此，本次再遭改列窄基指數，市場緊盯。

同時富邦期貨分析師曹富凱也強調，美系外資若是不能交易台指期，其實對台股指數、台積電股價不一定有直接衝擊，不過會對市場參與者產生兩個影響，一個是「部分外資法人內規可能被迫出清其餘台股部位」，還有「有美國國籍的公民會被禁止投資」。

不過曹富凱最後也說，其實台灣的期貨市場的主要外資，是來自於新加坡和香港，即便是美系外資，因為會有交易時間差，所以都有在新加坡和香港設有分點，就算台指期轉為窄基指數期貨，對市場影響應有限。