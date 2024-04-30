藝人林小樓驚喜客串民視8點檔《愛的榮耀》，演出黃文星的媽媽，兩人首次合作火花不斷，黃文星大讚林小樓情感充沛，一秒就可以落淚，是催淚機，「好的對手對戲1、2場就可以知道！」讚她完全融入在情境當中。林小樓表示這一次的角色是被詐騙的受害者，因為先生早逝，為拉拔小孩長大，把撫卹金拿去投資結果血本無歸，最後精神失常，算是悲劇人物，但也是演出底層人物的悲歌。

曾演出「桃太郎」角色走紅的林小樓表示，以往到民視拍攝也是客串，在劇組時間不多，這次黃文星為了加速融入大家，當她第一天定裝，逢人就介紹她是電影裡的「桃太郎」，也是他的媽媽，也因為桃太郎話題，瞬間讓休息室熱絡起來，大家開始討論當年片中角色，氣氛愉悅。也因為熟悉了，對起戲來更快速進入角色，加上角色都十分鮮明，所以演起戲相當過癮。

林小樓在《愛的榮耀》和黃文星演母子，看到熟面孔王瞳超開心。（民視提供）

黃文星說他這次演出的黃冠廷，因從小家庭被詐騙的悲劇，導致性格冷漠，最後被初戀情人蔡小葉（王瞳飾）融化，他覺得是亦正亦邪的角色，但很多人對於他出場，是期待演反派，他也樂觀其成，但現階段是加入打「禮」團，一起跟傅子純、曾子益、王瞳等人對付江俊翰！這是他第二次跟製作人王珮華合作，編劇本身給予的這個角色，有一定的厚度，然後加上媽媽又是林小樓，這幾次在對戲，覺得媽媽的情緒都很到位，也讓他很有安定感。