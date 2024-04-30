0403花蓮大地震突顯防災意識向下紮根的重要性，桃園市議員力促在多在八德區防災教育館舉辦小小消防員宣導活動，寓教於樂，曾生下早產兒的市議員張碩芳則呼籲幫特殊生或自閉症兒童設計合適課程。桃園市消防局將深入特教機構辦理宣導活動。

議員楊朝偉說，0403地震後消防局在很短暫的時間就整裝出發前往花蓮救災，這點執得鼓勵，他提醒地震突顯防災意識向下紮根的重要性，鼓勵加強宣導，樂見桃園消防局持續跟教育局合作辦理「小小消防宣導員」活動，增進學童對防火、防災的應變能力。

議員彭俊豪也說，0403地震後又發生多起於餘震，桃園因為地形上的優勢所幸沒有發生太多太嚴重的災情，但頻繁的餘震造成民眾的心理不小的壓力，因此更需要消防局在日常做好更多的演練預防突發的狀況的發生，災防教育也要向下扎根，防災教育館的資源要多多利用，鼓勵國中小參觀防災教育館，用更加身歷其境的方式更能了解防災的相關知識，讓孩子知道面對災害時不要驚慌，冷靜面對更能夠處理突發狀況。

議員張碩芳也讚許市府消防局與教育局共同合作，辦理小小消防宣導員活動，也建議規畫特兒、自閉症兒童等消防宣導演練活動，提升孩童防火防災知識及應變能力，期許市府團隊能重視特兒防災的重要性。

消防局長龔永信說，原本想法簡單，專門為特教生舉辦夏令營，但同仁認為，特教生交通和溝通不易，集中防災館難度高，重新調整為深入機構辦理宣導活動，全市12特教場所已經跑完8家，接下來2個月會完成4家，196所國小也會3年為期全部巡迴一次。