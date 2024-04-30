台南市正副議長賄選案10名被告，一審全被判無罪引發輿論譁然。國民黨立委賴士葆質疑，監聽譯文遭到合議庭法官全盤否定，可想而知證人到法庭說的「我還要做人」，是否受到多方的壓力和考量而改變口供？最令人無法置信的是，不利於邱莉莉等人的監聽譯文都被當成是消遣場面話，案重初供的法律實務原則被推翻，法官認定換票的約定不構成買票，審理對人事物主觀的認定凌駕客觀的事實，偵辦賄選變成一國兩制。

「台南議長邱莉莉說從起訴到現在沒有掉過一滴淚，她深信司法必定站在她那邊還她公道，顯然她是對的！」賴士葆今(30日)在臉書發文表示，台南議長賄選案地院宣判證據不足，邱莉莉等10人無罪，面對這樣的判決，換成老百姓要為司法的沉淪掉淚了！

賴士葆質疑，在當事人不知情、不設防的狀況下，所蒐集到的監聽譯文最具有參考價值，卻遭到合議庭法官全盤否定，可想而知證人到法庭所說的：「我還要做人」，是否受到多方的壓力和考量而改變口供？最令人無法置信的是，不利於邱莉莉等人的監聽譯文都被當成是選舉期間閒聊探詢選情的消遣場面話，這樣的案例是否將來對於所有的監聽譯文都是因人而異的如此等閒視之，不作為判定的重要參考依據？

賴士葆強調，這個全國關注的議長賄選，「案重初供」的法律實務原則被推翻，審理對人事物主觀的認定凌駕客觀的事實，給市井小民太多司法天平傾斜的想像空間。法務部在選舉的時候鋪天蓋地不停的宣導教育老百姓和候選人不可以賄選，斤斤計較文宣贈品有無超過30元的天險，連里長到大陸旅遊都被檢調約談。

「但是這次台南議長選舉的偵辦卻是一國兩制！」賴士葆指出，法官認定換票的約定不構成買票，談購屋折扣、贊助競選經費等與議長選舉沒有對價關係，還有邱莉莉與郭再欽對話當中提到的3千、籌上億這些都指上屆正副議長的價碼，與這次議長選舉無關，總之都是一些閒聊的談話。

賴士葆直言，如果最後的判決，邱莉莉等人都是維持地院的無罪判決，恭請法務部要出面昭告天下，承認司法對於查辦基層賄選是一個標準，查辦高階的正副議長是另一套標準，否則老百姓的認知真的錯亂了！