台南1名顧姓男子與甲女（化名）前為男女朋友，2人於於2022年12月23日分手，顧男竟於2022年7月17日、2023年2月12日某時，分別在社交軟體X推特上，張貼他與甲女發生性行為之數位照片，致使甲女精神受有相當之痛苦、身心遭受重創，因此請求損害賠償責任100萬，法院審理後認被告應給付原告27萬元。可上訴。

甲女主張：兩造前為男女朋友，已於2022年12月23日分手。詎被告竟於2022年7月17日、2023年2月12日某時，分別基於以網際網路供人觀覽猥褻電子訊號及未經他人同意，無故以網際網路供人觀覽性影像之犯意，使用被告於社群網站X之公開帳號，張貼被告前於2021年12月29日某時，持手機拍攝原告與其發生性行為之數位照片，使瀏覽網頁之多數人或不特定人得以共見共聞。

被告以上開行為故意外流原告私密照片，不法侵害原告之隱私權，致原告精神受有相當之痛苦、身心遭受重創，兩者間有因果關係，就原告所受損害自應負損害賠償責任。為此，各請求50萬元之非財產上之損害賠償等語。2次行為共求償100萬元。

法院考量，兩造之教育程度、身分、地位、經濟能力，及被告乃故意加損害於原告，且原告主張被告於偵查時檢察官訊問程序始將網路上之照片撤下，被告並未爭執，第1次張貼者無證據證明未經原告同意拍攝，張貼照片數量、在網路公開時間長短，暨原告因被告加害行為致其人格法益受影響、精神上痛苦之程度等一切情狀，認原告請求非財產上之損害賠償，各應以12萬元、15萬元，合計27萬元為適宜，逾此部分之請求，則屬過高。可上訴。

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