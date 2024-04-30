男子林于倫成立人頭公司，帳戶交由國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦使用；林于倫曾在2022年透過線上申請加入民進黨。民進黨今召開中評會，無異議開除林黨籍。

中評會主委賴瑞隆表示，根據媒體報導，林于倫似乎在線上申請加入民進黨後，還配合國民黨人士攻擊執政黨，這不太像一般的支持者會做的事情。

他說，且林于倫入黨途徑與先前也曾加入民進黨的「Lin bay好油」版主林裕紘途徑相同，中常會日前開會時曾針對此狀況做討論，請組織部思考是否有更周延的入黨申請辦法。