逸達生技表示，此一期臨床試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照、單一中心、單劑量遞增及多劑量遞增口服藥試驗，用以評估FP-020在健康受試者中的安全性、耐受性及藥物動力學，預計將於澳洲一臨床據點招募約74位健康受試者。

FP-020是一種高活性及高選擇性的口服MMP-12抑制劑，專門針對發炎和纖維化疾病。FP-020係由逸達繼 aderamastat（FP-025）之後開發的新一代MMP-12抑制劑。它展現出卓越的藥理特性，與aderamastat相比，具有更高的活性和類似的高選擇性。FP-020在多個特發性肺纖維化和結節病之動物模型中展現良好的療效。

此外，MMP-12在氣喘的病理生理過程中扮演著一個角色，並與疾病的嚴重程度相關。Aderamastat之二期過敏性氣喘概念性驗證試驗已成功完成。

MMP-12在疾病中的關鍵作用受到與發炎-纖維化疾病相關的單核苷酸多態性（SNP）／基因證據的支持，包括氣喘和慢性阻塞性肺病。MMP-12是由巨噬細胞分泌的關鍵免疫纖維化調節因子，也是巨噬細胞、嗜中性白血球和肺上皮細胞生物學的關鍵調節因子，並且越來越被認可為發炎惡化和纖維化的關鍵標記。

達創辦人暨董事長簡銘達博士指出，逸達對FP-020具有成為最佳MMP-12抑制劑的前景、一種藥物可用於多種適應症以及每日一次口服給藥的潛力感到十分興奮。我們正致力於充分利用我們的MMP-12抑制劑開發平台，在數個藥物治療領域中開發多樣化系列產品。