華為第一季歸母淨利人民幣196.5億元 21:172024/04/30 工商 張漢驊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綜合陸媒報導，華為投資控股有限公司披露2024年第一季季報，期內公司實現營業收入人民幣（下同）1,784.5億元，年增36.66％；歸母公司所有淨利潤約196.5億元，年增564％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由盈轉虧 萬科Q1虧逾人民幣3億元 力成看好先進封裝 資本支出大增五成至150億元 網家Q1每股稅後淨損0.54元 續朝復甦態勢邁進 #華為 #人民幣 #第一季 #母公司 #淨利 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行開展人民幣4,400億逆回購操作 創三個月以來新高 21:082024/04/30 財經 京滬高鐵去年營收首破400億人民幣 今年Q1淨利潤創新高 13:082024/04/30 兩岸 買台股1,200億 銀行券商Q1愈漲愈買 10:182024/04/29 財經 半導體需求回溫 三星Q1淨利年增3倍 11:012024/04/30 財經 《國際金融》BBVA銀行Q1淨利大增19% 墨西哥市場表現穩健 15:182024/04/29 財經 浙江│義烏Q1出口額 逾人民幣1,200億 03:302024/04/30 財經 首季經濟成長6.51％優於預期 五年平均首季居四小龍之冠 21:042024/04/30 財經 《半導體》力成Q1獲利年增逾5成 EPS達2.32元符合預期 15:382024/04/30 財經 調查：華為Pura 70手機零件90％本土製造 全國產化只差一步 21:042024/04/29 兩岸 陸美科技戰關鍵角色！外媒驚豔華為從5G到晶片發展：打不死 12:002024/04/30 財經 世界先進第一季每股稅後純益0.78元 寫六年新低 12:182024/04/30 財經 外資看台灣經濟動能 第一季GDP成長有好兆頭 22:232024/04/30 財經 《金融》李鎮宇：日圓貶破158 「這國」壓力山大 08:582024/04/29 財經 《光電股》中光電估H2營收勝H1 兩大產品線出貨量季增逾1成 15:582024/04/30 財經 友達財報出爐 第一季每股淨損0.46元 15:222024/04/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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