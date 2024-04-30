常春藤盟校的哥倫比亞大學(Columbia University)學生抗議活動愈演愈烈，數十名抗議者佔領學校大樓「漢密爾頓廳」(Hamilton Hall)，並拉起了橫幅，用阿伯語語寫的「起義」(Intifada)。

CNN報導，校方原本命令抗議者離開西草坪營地，但是他們先是在漢密爾頓廳前廣場集會，高呼「我們想要什麼？正義！我們什麼時候想要它？現在！」然後在確定大樓裡沒有安全人員後，他們闖入大樓，從窗口展一面巴勒斯坦國旗，接著封索入口。大約有200名學生抗議者參與了行動，現場沒有明顯的執法人員。

這建築也頗有學生運動抗爭的歷史。1968 年，學生佔領了這棟建築，抗議學校與越戰的關係；到了1980年代，作為抗議南非種族隔離，呼籲校方對南非撤資的運動，這裡再次被學生抗議者佔領。

Protesters smas glass, take over Columbia University's Hamilton Hall

影片顯示，週二早些時候，漢密爾頓大廳的學生們高呼「從河流到大海，巴勒斯坦將獲得自由」和「巴勒斯坦將永遠存在」

這些學生為避免其他攻入，用木桌和其他東西擋住了漢密爾頓大廳的大門，只有支持抗爭者才能進入。

學生團體在X平台的聲明說，他們會繼續留在大樓抗議，直到大學承認三項要求：撤資、學校財務透明、特赦學生。

在支持巴勒斯坦的抗爭轟轟烈烈之際，大學內的猶太學生感到危機，他們指控大學方面，未能提供學生安全的環境。

匿名的猶太學生提起的訴訟中聲稱，「對猶太學生來說，校園環境變得危險，無法維持他們所承諾的教育。」

該訴狀針對的是哥倫比亞大學董事會，指控部分抗議者實施暴力行為，騷擾猶太學生和教職員工 ，並煽動仇恨言論和暴力行為。訴訟稱：「猶太學生……現在只能接受二等教育，他們被安排在家中虛擬上課，剝奪了與其他學生和教師進行有意義的互動，以及與同齡人一起參加考試的機會。」

「隔離猶太學生的是一種危險的發展，可能會迅速升級為更嚴重的暴力和歧視行為。」

哥大校長沙菲克(Nemat Talaat Shafik)對此很無奈，她承認 ，現在許多猶太學生對最近幾週的校園氣氛難以忍受。