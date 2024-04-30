拍A片竟扯上性騷擾？台北市中山區某飯店29日晚間有房客報案遭毆打，警方趕往察看，發現竟是拍攝A片團隊的糾紛，起因疑似攝影師被控性騷擾女優，引來女優的老公不爽，當場開扁。

據了解，39歲趙姓男子與30歲容姓妻子夫妻檔，平時在會員制網站，合拍付費才可閱覽的A片為生。昨晚他們夫妻與經紀人、2名攝影師等人，前往台北市某飯店開房間拍攝，劇情設定是由容女先受訪，之後再肉搏戰。

豈料訪問過程中，容女覺得攝影師與其助理，沒按腳本走，要她先脫衣服，她告訴趙姓老公說，感覺被性騷擾，趙火冒三丈，揍了2人一頓，鬧到警方獲報趕往，雖40歲葉姓、44歲黃姓攝影師傷勢沒大礙，但慎重起見，員警仍幫他們叫救護車送醫急救。

警方初步了解，雙方是拍攝j網路成人片的團隊與男女主角，男優與女優本身就是夫妻，平時都一起拍片，這次腳本設定是女優先在沙發、床上受訪，之後再根據劇情，轉向肢體肉搏滾床單。

然而容女指控，認為葉、黃姓攝影師在訪談時，不按腳本走，還要她先脫衣服，她不是第一次拍片，覺得沒按流程走，且2人對她的態度很輕浮，認為2人「不尊重專業」，感覺被性騷擾，因此向在一旁待命上陣的老公訴苦。

趙不分青紅皂白，就給2人一頓痛打，2人痛得哇哇叫，一旁經紀人擔心衝突鬧大，趕緊報案。警方獲報，擔心房內人員安危，在飯店人員陪同下，進入房間察看，才得知是一場因A片拍攝引起的糾紛。

因2名傷者暫不提告，容姓女子也不追究被性騷擾的部分，警方了解狀況並告誡要理性處理糾紛後，協助2人送醫即離去。

據了解，趙姓男子告訴員警，他們夫妻總是一起拍攝，平時都有在健身鍛鍊，維持體態和戰力。他也說，連老公在旁邊都發生這種事（指老婆被性騷擾），若他不在還得了。