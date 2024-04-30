國科會指導、中華民國數學會與台灣物理學會合作出品、絡思本娛樂製作的兩部微電影《遊戲開始》之數學篇《The Prime Test》與物理篇《The Quantum Quiz》，由胡宇威、周曉涵、張豐豪、盧以恩主演，月初首播獲好評，被封「校園歐巴專業戶」的數學篇男主角張豐豪，這回再度重返校園飾演高中數學天才「林志書」，他在2018年以《翻牆的記憶》入圍金鐘獎戲劇節目最佳新人時，演的就是一位被霸凌的高中生，之後不管是在戲劇或MV，都曾多次披上高中校服。

即將滿25歲的張豐豪坦言，透過演學生得到代理滿足，「對於校園生活其實我抱有不少遺憾，當時太過於認真上課和應付考試，以至於忽略了許多能夠和同學歡樂的時刻，所以每一次因為角色而重新穿上校服是非常開心且彌補缺憾的事，加上不同角色也有著不同的故事，更讓我體驗到不同角度的校園生活。」

25歲的張豐豪多次飾演高中生。（絡思本娛樂提供）

物理篇女主角盧以恩和張豐豪入圍2018年同一屆金鐘獎的新進演員獎，只是盧以恩獲得提名的是「迷你劇集／電視電影」類別，且抱走當屆新人獎，獲獎時她年僅17歲。即將從台北藝術大學畢業的她，在《遊戲開始》飾演高中生讓她想到高中生活，直呼如果時間可以重來好想回到過去，「我高中讀的是戲劇班，有一群志同道合的朋友，每天做著喜歡的事，無憂無慮的很美好。」

盧以恩演出高中生也想起高中生活。（絡思本娛樂提供）

但張豐豪則不會想重新再活一遍，他透露自己做任何決定總抱著「不要後悔」的心情，「我喜歡現在的我，也是因為做了這麼多選擇才有現在的我，所以我不後悔認識我遇到的所有人、我不後悔我下定決心做的任何事。」

聊到《遊戲開始》拍片趣事，盧以恩回憶在公車上重複醒來的畫面印象最深刻，「為了要搶天光趕時間，導演直接讓我把很多次醒來但不同的反應一次演完，我拍到最後腦袋大混亂，都不知道現在是哪一場！」

張豐豪則是拍到發笑，「戲中我要跟喬湲媛有些不講明的情愫，但因為我跟她真的太熟了，有場要講內心話的戲，必須要看著對方的眼睛，我很不專業的獻出演員生涯中第一次的笑場。等戲的時間，我還會一直嚇喬湲媛，有種報了3年前合作時她捉弄我的仇。」張豐豪曾於徐若瑄、張鈞甯、莊凱勛主演的台劇《誰在你身邊 》飾演喬湲媛男友。