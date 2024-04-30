臺灣證券交易所公布第十屆「公司治理評鑑」結果，受評的952家上市公司中，獲得前5%殊榮的共有48家，但連續10年名列5%的企業僅包括台積電、統一超、遠傳、台哥大、中華、裕隆、聯電及信義房屋8家達到，而信義房屋為房仲服務業唯一，且評鑑分數破百。

第十屆「公司治理評鑑」評鑑期間為2023年度，此次以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」四大構面、80項指標檢視各家企業，希望獎勵優良公司、發揮標竿功能，並藉由資訊公開、擴大參與，提升資本市場品質，進而與國際接軌。

信義房屋表示，為建立更好的內部治理機制，首先在「維護股東權益及平等對待股東」構面，股東會採用實體結合視訊輔助且線上直播的方式召開，且為體恤遠道而來的股東而將會議訂於上午9點30分開始，也在股東常會議事錄詳實記載每位股東提問及公司回覆的內容，並且股東會後上傳全程不間斷錄影影片置於公司的投資人網站。

其次在「強化董事會職能」構面，獨立董事席次早在2013年就超過全體董事二分之一，為業界少見的高比例，為了追求持續董事會精進，除每三年聘請外部專業機構進行董事會績效評估外，並且於2023年再次取得中華公司治理協會頒布之公司治理評量認證，充分展現信義立業、止於至善的精神；對於會計師的獨立性與適任性時，信義房屋亦參考會計師事務所之審計品質指標(AQIs)。

至於「提升資訊透明度」構面，信義房屋多年來均於會計年度終了2個月內公告中英文財務報告，遠早於在股東常會開會16日前上傳以英文揭露之年度財務報告的規定；另外，也於每季次月底前公告中英文季報、每年辦理4次線上法說會、中英文重大訊息，平時的重大訊息亦同步以中英文方式發布；此外，亦個別揭露董事酬金資訊，並提報股東會，超越法令的資訊揭露，以實際行動落實股東即時知的權利。

而「推動永續發展」構面，信義房屋一直自詡為ESG的先行者，在2021年即承諾「2030年信義房屋達成淨零排放、2050年全集團淨零排放」永續目標，循序漸進落實各階段之工作，並且透過各項的盤查與認證，藉以督促自我、實現永續目標。信義房屋持續支持政府綠能政策，並且長期贊助國內文化發展等公益，並且結合分店於社區服務的工作，舉凡辦理捐血、義賣、繪畫比賽與協助中元節活動，使分店同仁的服務更融入社區居民的生活，藉此提供居民一個里仁為美的永續好生活。

信義房屋於40多年前創業之初，即寫下立業宗旨，秉持著「誠信」與「企業倫理」，長期兼顧客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人的權益，透過嚴格的自我要求，致力於公司經營透明化，成為永續發展企業，持續為社會盡心力。