針對電價是否凍漲，立法院長韓國瑜今(30日)先召集黨團協商但並未達成共識，立法院會中午也針對藍營的凍漲電費案進行表決，結果贊成59人、反對50人，提案通過。國民黨立委羅智強指出，民進黨團對三個案子都提出修正動議杯葛干擾，並要求重複表決，但在藍營52+2全員到齊下，12次表決綠委全數敗北。還發現吳秉叡根本不在現場，很可能有人代投，在他起身查看後，綠營不敢再幫吳秉叡按表決器，頓時又少一票。

「吳秉叡，你到底是曹操的蔣幹？還是孫權的黄蓋？連續出包兩次，吳秉叡到底是藍是綠還是白？我已經搞不清楚了！」羅智強今(30日)在臉書發文表示，立法院會今天表決國民黨團、民眾黨團所提出停止調漲電價、停止在彰濱工業區興建焚化爐等三案。民進黨團對三案都以提出修正動議杯葛干擾，並要求重複表決。在國民黨52+2全員到齊，民眾黨也加入投票下，12次表決民進黨全數敗北！

羅智強指出，民進黨雖然甲動，但從第一案開始就跑了一票，民進黨51人，只有50票。到第三案時，雲林大帥劉建國跑了，民進黨又少一票，變成49票。就在這個時候，有人提醒自己：其實民進黨只有48票，因為吳秉叡根本不在現場，很可能有人代投！「我立刻站起來，環顧立法院現場，都沒有看到吳秉叡。於是我起身去吳秉叡的座位區查看，吳秉叡確實不在座位上，就在此時，韓國瑜宣布要進行表決，我趕快回座表決。」

「這一次，醜事敗露，民進黨不敢再幫吳秉叡按下表決器，表決結果：民進黨頓時又少一票！」羅智強質疑，吳秉叡的票很神奇地不見了，民進黨只剩下48票。我要問問民進黨和吳思瑤，之前不是說立法委員人不在現場代投就是偽造文書，那現在要不要追究一下民進黨偽造文書？之前民進黨向韓國瑜抗議，要求查明代替投票風波，那這一次民進黨要不要也向韓國瑜抗議一下？請韓國瑜查一查是誰幫吳秉叡投票？

羅智強狠酸，這一次民進黨想搞突襲，甲動要推翻國民黨和民眾黨的案子，結果國民黨全員到齊，民進黨卻跑了三票，掉漆就算了，還找人代替吳秉叡投票，也真的是夠好笑了。「最後，我要特別表揚一下吳秉叡，身在綠營心在藍，令人感動！在年金改革案，吳秉叡起義來歸，支持國民黨。而在今天的表決大戰，又再度以跑票來表達對民眾黨提案的支持。

「只不過，我很好奇，吳秉叡，到底是用心良苦埋伏綠營的黃蓋，還是三國裡的超級豬隊友，想滲透敵營結果被反滲透的豬隊友蔣幹？」羅智強直呼「我有點看不太清楚，可不可以請廣大的網友們開示一下？每天看民進黨在那邊出洋相，真的是一件賞心悅目的事啊！」