財政部表示，2024年亞洲開發銀行(ADB)第57屆理事會年會訂於今(113)年5月2日至5日在喬治亞首都提比里斯舉行，將由財政部莊翠雲部長率團出席。

不過，我國在亞銀年會上的名稱仍是「Taipei China」雖與香港的「Hong Kong, China」有差別，每年台灣率團團長都會像亞銀抗議，並且希望可以正名，莊翠雲是否繼續爭取正名也倍受關注。

財政部說明，ADB共有68個會員國，理事會年會向為各會員國政府財政部或中央銀行高階官員及金融機構深化國際連結之年度盛事，本年理事會年會及相關周邊活動預計有4000人出席，我國藉此機會積極參與將可提升我國國際能見度。

財政部指出，莊部長以理事身分率團參加重要國際組織年會活動，彰顯我國對國際事務參與之重視。莊部長與會期間將出席ADB理事會會議討論銀行年度重要議案，並與銀行高層會談，就我國參與國際多邊開發銀行相關議題交換意見及對銀行營運治理提出建議；另視機會與其他會員國交流，積極推展財政外交，同時為我國企業開拓商機。