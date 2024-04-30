公視、東森、LINE TV、中天娛樂台等平台共同推出的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季，30日舉辦首映會，製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫郁惠與主演鍾欣凌、洪都拉斯、黃姵嘉、張書偉、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、丁也恬、「勇兔」林筳諭等演員出席。新加入的洪都拉斯和丁也恬劇中是母子，「一婆」丁也恬劇中時尚霸氣加上一字眉的造型，讓她每天都要提早2小時到場梳化，不過她卻直呼「我愛死了」這浮誇的裝扮，也很開心加入這個大家庭。

鍾欣凌讚頂替許傑輝的洪都拉斯把「一哥」演得自然，洪都拉斯則表示，很感謝劇組給他一些時間和機會適應整個拍攝的快節奏，並透露片花裡有一幕他裸上身畫面，其實是拍攝當天才知道要脫，這也是他拍戲以來「尺度最大」的戲，他自嘲：「怕讓觀眾看了覺得委屈啦！」 身為多次「當天被脱」前輩的楊銘威笑說：「通常導演的起手式是『你今天內褲好看嗎』。」現場笑翻。蘇晏霈也自爆這一季的衣服布料是有史以來最少、最露的，請觀眾可以期待。

《我的婆婆2》因第一季劇情貼合生活、爆笑的人物角色、感動人心的故事發展，引來廣大觀眾的熱烈迴響，因此在眾多電視台和平台合作下將盛大播出第二季，製作人陳慧玲表示：「很感謝觀眾的支持，讓我們有了第二季，這次我們會把看似傳統的蘭花產業如何結合文創做產品上或概念上的創新，也很感謝溫怡惠編劇給了我們一個很棒的故事架構，再來還有導演出手在現場加入很多好笑的橋段，還有這麼多陪我們瘋的演員。」

演員群在記者會上翻開屬於角色的牌，鍾欣凌翻牌哭笑不得表示「教育失敗，『蘭』過想哭」，只因第2季開局就在法院見到4個孩子，讓她頭很痛，要想方法讓孩子們振作是她這一季的功課之一。國民媳婦黃姵嘉劇中將要面對與婚姻有關的習題，「迷失自我，情關『蘭』過」卡牌讓她傻眼，「情關真的很難，但小鷗在這一季最重要的是去找自己。」

因《我的婆婆》演活魯蛇秉忠一角榮獲第56屆金鐘獎的Darren邱凱偉笑說：「他中年出軌，是個軟『蘭』，但他算是一個覺醒，開始做他以前不會做或不敢做的事。」王少偉則認為自己這一季更變本加厲，甚至在精彩片花中可以看到他被女兒怒。王少偉被爆料是劇組裡最常講垃圾話的演員，他搞笑表示「沒錯，像是我婚禮將在明年舉行，類似這樣的笑話。」

洪都拉斯、鍾欣凌在《我的婆婆2》首映上互動逗趣。（ 杜宜諳攝）

楊銘威和林筳諭這對劇中歡喜冤家要迎來新生命，林筳諭表示「其實蘇秉仁（楊銘威 飾）已經是這一家裡面最有責任感、最善良的人了。」楊銘威意有所指苦笑：「只是廢了一點。」蘇晏霈缺愛的角色個性在本季也將面對自己的情關，她有男人愛就好的狀況因「有錢老男人」或「沒錢少年郎」二選一讓她相當苦惱。

《我的婆婆2》主演王少偉（左起）、楊小黎、蘇晏霈、張書偉、黃姵嘉、鍾欣凌、洪都拉斯、丁也恬、邱凱偉、林筳諭、楊銘威，4月30日出席首映會。（杜宜諳攝）

《我的婆婆2》再次回到熟悉的台南取景，期待透過戲劇結合當地文化，讓觀眾更了解在地文化，並延續第一季滿載家庭喜劇元素，製作人陳慧玲表示，第二季談的議題更多元，比較複雜、層面也多，「《婆婆》用一種無厘頭的方式，來看見一些傷感或心酸的、一些你說不出來的痛苦和議題，在被逗樂的同時，笑著笑著就哭了。」《我的婆婆怎麼那麼可愛2》將於5月4日起每周六晚間9點在公視、LINE TV首播，10點在公視＋、愛奇藝國際版、中華電信MOD／Hami Video跟播上架；5月5日起每周日晚間8點在東森戲劇台；5月10日起每周五晚間8點在中天娛樂台；5月11日起每周六晚間9點在MyVideo上架兩集。