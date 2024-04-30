今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌。（圖／警方提供）
今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌。（圖／警方提供）
今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌。（圖／警方提供）
今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌。（圖／警方提供）

今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌，導致現場道路1線道受到影響，警方獲報到場協助交管，並通知相關單位前往處理，所幸現場並未發生災害，清潔隊於17時35分將倒塌路樹清除完畢。

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