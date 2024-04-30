強風侵襲！樹林千歲街路樹倒塌 占用一線車道 20:112024/04/30 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌。（圖／警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌。（圖／警方提供） 今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌。（圖／警方提供） 今（30日）下午15時許北部突然刮起一陣強風，新北市樹林區千歲街發生一起路樹倒塌，導致現場道路1線道受到影響，警方獲報到場協助交管，並通知相關單位前往處理，所幸現場並未發生災害，清潔隊於17時35分將倒塌路樹清除完畢。 天降橫禍！中市工地鷹架浪板掉落 1對嬤孫經過遭砸傷送醫 桃園接連停電！張善政直指「問題所在」籲新政府檢討 桃園半個月停電14次！復興區4690戶再遭殃 原因曝光 #強風 #千歲 #路樹倒塌 #發生 #現場 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 老闆真的來了！賴清德突襲直播現場 吳崢、王義川冷汗直流 22:222024/04/30 政治 西門町熊一燒肉店驚傳火警 火舌竄出濃煙瀰漫西門商圈 18:212024/04/29 社會 北市強陣風吹走裝置藝術 機車騎士險遭砸自摔受傷 16:202024/04/30 社會 遶境隊伍經過民宅二樓竄火 起火原因有待調查 17:432024/04/29 社會 媽祖遶境找不到醒獅團！王瞳、蔡承翰「祥獅獻瑞」親上卻悲劇了 15:122024/05/01 娛樂 航港1號交船 駐台中港護航彰化風場 21:042024/04/30 財經 2騎士鑽車縫互不相讓爆發衝突 當街互毆遭警送辦 16:332024/05/01 社會 趁女友在廚房洗碗 連她女兒都不放過！色男強吻摸乳慘了 08:362024/04/30 社會 天外飛來的氣球 信義區裝置害騎士慘摔 17:242024/04/30 社會 中市工地鐵片亂飛砸傷嬤孫 都發局裁罰出爐 20:512024/04/30 生活 揭露求職詐騙新手法 桃園市府進校園辦宣導 18:592024/04/30 生活 梅雨季首波鋒面通過中！全台警戒 專家：不能掉以輕心 11:132024/05/01 生活 「試用期法制化」遭綠抹強迫低薪 牛煦庭：不可能發生 16:592024/04/30 政治 張韶涵、王心凌雨中演唱會「只唱4首歌」粉絲不滿被詐騙怒喊退票 09:382024/05/01 娛樂 NCC主委提名傳英派媒體大亨介入 陳建仁這麼說 19:542024/04/29 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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